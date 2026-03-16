【ワシントン共同】ベセント米財務長官は16日、米テレビに対し、米中首脳会談が延期になるとしても、戦時下の外遊が適切ではないとの判断からだと説明した。ホルムズ海峡の船舶護衛のための艦船派遣は関係ないと強調した。