名古屋市営地下鉄港区役所駅の駐輪場に設置された「カギをかけた自転車優先」のスペース＝16日午後自転車に施錠してもらい盗難防止につなげようと、愛知県警港署と名古屋市港区は16日、地下鉄港区役所駅の駐輪場に設置された「カギをかけた自転車優先」のスペース利用を呼びかけた。駅の出入り口に近い場所を割り当て、施錠による利便性やメリットを感じてもらい、行動を促すのが狙い。県警によると、施錠することが正しいとし