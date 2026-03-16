大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集が、4月に発売されることになり、ミャクミャクがコメントを寄せました。写真集のタイトルは、『I myaku you.』（撮影：てんてん監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）。ミャクミャクの魅力やかわいさを詰め込んだ一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味が込められているそ