アウトランダーじゃない！日産のアメリカ法人は2026年2月10日、3列シートのミドルSUV「ローグ プラグインハイブリッド」を現地で発売しました。ローグは日産の北米市場における主力SUVです。日本では「エクストレイル」の車名で販売されるグローバルモデルですが、今回発売されたローグ プラグインハイブリッドは、三菱自動車「アウトランダーPHEV」のOEM（相手先ブランドによる生産）車にあたります。【画像】超カッコいい！