子どもが高熱でぐったりしているとき、ママには緊張感が生まれるのではないでしょうか。突然、容体が悪くなるなどの経験があれば、なおさら目が離せません。そんな状況で旦那さんから思いやりのない言葉を向けられたら、怒りと虚しさがこみあげるのもムリはないでしょう。今回の投稿は、小1の息子さんがインフルエンザに罹ったときの旦那さんの行動についての不満です。旦那さんに罹患したとの報告はしてあったそうです。『夜8時、