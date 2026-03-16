茂木外務大臣はきょう、アメリカのルビオ国務長官と電話で会談し、ホルムズ海峡における航行の安全について、アメリカを含む国際社会と連携していく考えを伝えました。電話会談は午後8時からおよそ20分間にわたっておこなわれ、現在の中東情勢を中心に意見が交わされました。茂木外務大臣は、ホルムズ海峡でイランが航行の安全を脅かしていると非難したうえで、安全の確保はエネルギー安全保障の観点からも極めて重要で、アメリカ