去年記録的な不漁となった新潟県佐渡市・加茂湖のカキ。今年の水揚げも平年の6割ほどにとどまる見込みで、漁師は将来的なカキ漁の存続に不安を募らせています。 3月14日、行われた佐渡牡蠣祭り。【訪れた人】「とてもうまみがあっておいしかった」【訪れた人】「レモンとポン酢、どっちもおいしかったけど、基本的にはポン酢のほうがおいしかった」去年は水揚げ量が平年の3分の1と、記録的な不漁となった加茂湖の養殖ガキ。【加茂