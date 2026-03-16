銀杏BOYZの峯田和伸が16日、都内で開催された俳優の若葉竜也とダブル主演の映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（27日公開）ライブイベント付き試写会に登壇。ライブパフォーマンス中、ともに歌っていたいた若葉とサプライズ登場した田口トモロヲ監督にバックドロップを決めた。【写真】カッコイイ！圧巻のパフォーマンスをみせた峯田和伸＆大森南朋ら同作の舞台は1978年。パンク・ロックを自分たちで生み出し