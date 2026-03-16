大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの声を担当した声優の水野なみさんが、“最も印象に残る”声優や作品を対象に、その業績をたたえる『第二十回 声優アワード』で特別賞を受賞。15日に行われた授賞式で、喜びを涙ながらに語りました。水野さんが受賞した特別賞は、“どの賞にも当てはまらないが、表彰すべき特別な活動をされた声優・作品・活動など”に贈られる賞です。受賞理由については、いとおしく個性的な声で