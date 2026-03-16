歌い手・AdoがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露した。【動画】『THE FIRST TAKE』 Ado「アイ・アイ・ア」新曲「アイ・アイ・ア」は、昨年のドームツアー『よだか』にて披露された、海外で人気のボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新曲。遊園地の中にいるようなカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが重なる楽曲に仕上がっている。さらに、きょう16日午