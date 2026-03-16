高止まりが続いている石油。政府は16日から、石油元売り各社に義務付けている備蓄の量を引き下げ、国内需要の15日分の石油を市場に放出するよう促しました。【画像で見る】「トイレットペーパーが不足」は本当？「安定供給に資するよう」備蓄の放出開始午後1時半すぎ、東京・世田谷区のガソリンスタンド、レギュラーガソリンは1Lあたり185円と依然、高止まりが続いています。客「30％くらい上がった気がします。値上げした分、ポイ