厚生労働省厚生労働省は16日、2月に実施した医師国家試験に9139人が合格したと発表した。合格率は91.6％で、昨年より0.7ポイント下がった。女性の合格者は3410人で、全体の37.3％。男性は5729人だった。男女別の合格率は男性91.1％、女性92.4％。大学別では自治医大が100％で、他に高かったのは順天堂大医学部98.5％、国際医療福祉大医学部98.4％など。