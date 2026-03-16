高市首相は１６日、Ｘ（旧ツイッター）の投稿で、全国平均の小売価格をガソリンで１７０円程度、軽油で１５８円程度、灯油で１３４円程度に抑制するとの見通しを示した。電気・ガス料金については、２〜４か月前の燃料輸入価格を参照するため「直ちに上昇することはありません」と説明した。