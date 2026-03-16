ロシアのラブロフ外相は、アメリカが進める次世代ミサイル防衛システム「ゴールデンドーム」について、世界の戦略的安定に重大な脅威をもたらすと批判しました。ロシア外務省は16日、モスクワで13日と14日に行われた核不拡散の国際会議に向けたラブロフ外相のビデオメッセージを公開しました。ラブロフ氏はこのなかで、「アメリカと同盟国の破壊的な行動によって宇宙の軍事化が進み、紛争の場となるリスクが高まっている」と指摘し