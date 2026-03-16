ＮＨＫ大阪放送局は１６日、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のスピンオフドラマ２作品を、３０日から４夜連続で放送すると発表した。３０〜３１日放送回の主人公は松野トキ（高石あかり）の友人のサワ（円井わん）だ。トキとヘブン（トミー・バストウ）が熊本に行ったその後の、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の物語となる。ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方