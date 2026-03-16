ドル円、下げ幅拡大一時１５８．９６レベルＮＹ連銀指数予想外のマイナス＝ＮＹ為替 ３月ＮＹ連銀製造業景気指数は－０．２と市場予想＋３．９および前回値＋７．１を下回った。事前の見方を覆すマイナス転落を受けて、ドル売り反応がみられている。ドル円は安値を158.96レベルに更新。ユーロドルは1.1488レベル、ポンドドルは1.3289レベルとわずかに高値を伸ばした。米10年債利回りは4.23％台前半へと低下し