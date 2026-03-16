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米１０年債利回りは４．２３２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:45）（日本時間21:45）（%） 米2年債 3.671（-0.046） 米10年債4.232（-0.045） 米30年債4.871（-0.033） ドイツ2.943（-0.040） 英国4.754（-0.069） カナダ3.460（-0.047） 豪州5.001（+0.051） 日本2.265（+0.014） ※米債以外は10年物