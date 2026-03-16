ＮＨＫ大阪放送局所属で今月３１日付で東京放送局に異動となる高瀬耕造アナウンサーが１６日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開催された「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベントｉｎＢＫ」に司会進行として出演。涙ぐんだり、落ち込んだり、言ってはいけないことを言ったりと、大阪のファンを“最後まで”楽しませた。オープニングで「朝ドラ『ばけばけ』も残すところわずかとなりました。寂しいですね。