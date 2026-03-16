インタビューに答える文化庁の都倉俊一長官3月末で退任する文化庁の都倉俊一長官は16日、共同通信などのインタビューに応じ、任期中に実現した同庁の京都移転に関し、文化を積極的に発信する意識が職員に根付いたとメリットを強調した。一方、発信力強化には予算や人員が不十分だと痛感したといい、「文化省」への格上げの必要性を訴えた。文化庁は2023年3月から京都市で一部業務をスタート。移転に伴うコストもかかったが、都