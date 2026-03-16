【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比70銭円高ドル安の1ドル＝158円97銭〜159円07銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1476〜86ドル、182円52〜62銭。原油価格の上昇が一服し「有事のドル買い」が後退。円買いドル売りが優勢となった。