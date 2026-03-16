料理上手な彼女と結婚し幸せを感じていたものの、妊娠しつわりで食べたくても食べられない、作りたくても作れないことに納得できない様子…。でも、これは夫が妻を気遣ってあげるべきなのでは？この先、夫どう動くか、ちょっぴり心配な予感しかしません！>>【まんが】飯飯飯飯うっせーわ！(ウーマンエキサイト編集部)