サファリ・ラリー・ケニアの初優勝から一夜明け、オンラインで取材に応じるトヨタの勝田貴元＝16日自動車の世界ラリー選手権（WRC）第3戦、サファリ・ラリー・ケニアで初優勝した勝田貴元（トヨタ）がレースから一夜明けた16日、オンラインで取材に応じ、WRCでは日本人ドライバーとして1992年の篠塚建次郎以来34年ぶりとなる快挙に「夢だったのかなという感覚で、まだ実感は湧かないが、誇りに思う」と喜びを語った。2021年か