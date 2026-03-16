ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務めたアニメーション映画『ARCO／アルコ』の吹替版キャストである黒川想矢さん（16）、堀越麗禾さん（14）、山里亮太さん（48）が公開アフレコと囲み取材を行いました。映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開配給：AMGエンタテインメントハーク）は“アニメーション界のアカデミー賞”と称される第53回アニー賞の『長編インディペンデント作品賞』を