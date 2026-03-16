YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「トキオ・ダンジョン」を3月25日に配信リリースする。 （関連：YONA YONA WEEKENDERS、新体制初ツアーで描いた最高の夜形を変えても鳴り続けるグッドミュージック） 2026年にバンド結成10周年を迎えたYONA YONA WEEKENDERS。同楽曲は、結成10周年イヤー第1弾シングルとなる。タイトル「トキオ・ダンジョン」が呼び起こす混沌とした都市の匂いと、ジャングルビӦ