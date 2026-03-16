元イングランド代表DFのアシュリー・コール氏が、セリエB（イタリア2部）に所属するチェゼーナFCで監督キャリアをスタートすることになった。現在45歳のアシュリー・コール氏はイングランド代表で通算107試合に出場した左サイドバック。現役時代はアーセナルとチェルシーに加え、ローマやロサンゼルス・ギャラクシーと国外のクラブでもプレー。その後、2019年8月に現役引退を決断していた。現役引退後は古巣チェルシーのアカ