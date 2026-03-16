3月23日放送の「しゃべくり007」は石原伸晃が 家族そろって初登場！昭和の大スター石原裕次郎、元東京都知事・石原慎太郎を輩出した華麗なる石原家の長男で自民党元幹事長の石原伸晃が家族そろって初しゃべくり！石原家にまつわる秘蔵エピソードを大公開さらにゆかりの地・逗子&葉山の名店を一挙紹介！長年の友人、岸田文雄元首相がお祝いのサプライズ登場！