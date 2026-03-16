台湾メディアのETtodayは15日、台湾人が心臓の激しい痛みを訴えたものの、ある理由から日本の病院に受け入れを拒否されたと報じた。当事者の台湾人女性がSNS・Threads（スレッズ）で明かしたところによると、先日、日本に滞在していた際、深夜に夫が突然、激しい心臓の痛みを訴えたため救急車を呼んだ。しかし、搬送された後、病院側は「心臓の専門医が不在のため対応できない」と説明し、最終的にはそのまま宿泊施設に帰るよう求