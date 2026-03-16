16日（月）にセリエA女子プレーオフ準決勝の第1戦が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはコネリアーノとアウェーで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝でRS5位のキエリ相手に2連勝し準決勝へ進出すると、その準決勝で昨季女王のコネリアーノと対戦した。 石川がスタメンで起用された第1セット、中盤にかけてコネリ