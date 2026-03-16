元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が16日、自身のXを更新。同日最終回を迎えたフジテレビ「呼び出し先生タナカ」のオフショットを公開し、思いをつづった。「しげ！！！卒業おめでとう」と書き出した村重。「呼び出し先生タナカに出て人生変わったね！この4年間毎日憧れの寝る時間がない生活だよ！！！！」と番組に出演した4年間での変化をつづった。「タナカ先生と長谷川先生の他に日置さんという先生もいて、よく反省会を