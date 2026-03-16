3月16日、グループ結成から2年。歌ってみた動画や配信を通して活動の幅を広げてきた2.5次元アイドルグループ『Chrono▷◀Reverse（クロノ・リヴァース）』、通称クロノヴァ。結成2周年という節目を迎えた今回、グループ初となる動画インタビューを実施。初めてのインタビューを受けての率直な気持ちから、改めて語るグループの強み、そして3年目に向けた意気込みまで、6人の“言葉”で語ってもらいました。クロノヴァは