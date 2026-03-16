Image: SNEHIT PHOTO/Shutterstock.com 人を再び月に向かわせる「アルテミス計画」ですが、なんだか色々とややこしい感じになってきました。先日、NASA監察総監室（OIG）が最新の報告書を発表したのですが、月面再着陸の主役を担うスペースXとブルーオリジンの着陸船に、宇宙飛行士の命に直結する「救出手段の欠如」があると指摘されていたんです。現在開発が進められている「スターシップHL