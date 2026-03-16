ワールド・ベースボール・クラシック野球の日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、ベネズエラに5-8で敗戦。大会から姿を消した。6大会目で初めて4強に辿りつけず、失意の結果に終わった一方、米分析会社は27歳右腕の投球データに注目している。米投球分析サイト「ピッチング・プロファイラー」公式Xに投稿されたの