数字としての「ゼロ(0)」の概念は5世紀頃のインドが起源と言われていますが、そんなゼロという数字にまつわる血なまぐさい起源とそこからゼロの概念がどのように広まったかについて、YouTubeチャンネルのNightshiftが解説しています。The Bloody Origins of the Number Zero - YouTube0という数字の歴史として、Nightshiftはまず紀元前265年頃の古代インドで発生したマウリヤ朝とカリンガ国によるカリンガ戦争について説明していま