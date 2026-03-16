高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）より、スピンオフドラマ2作品「オサワ、スイーッチョン。」「オウメサン、オカミ、シマス。」が3月30日から4夜連続で放送されることが発表された。【写真】『ばけばけ』スピンオフドラマ「オサワ、スイーッチョン。」場面写真ギャラリースピンオフ作品は、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキ