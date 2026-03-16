King ＆ Princeの永瀬廉が16日、神田明神にて行われた映画『鬼の花嫁』大ヒット祈願イベント＆完成披露試写会に、共演者の吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜、メガホンを取った池田千尋監督と共に出席。6年ぶりの共演となった伊藤との仲の良さを見せつけた。【写真】着物姿がとてもかわいい吉川愛＆片岡凜本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミッ