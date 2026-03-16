ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんが１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。五輪後にテレビでの仕事が激増したことを明かした。「ありがたいことに日本に帰ってきたら、皆さん、『りくりゅう』『りくりゅう』って周りが言ってくれてることがうれしくて。やっぱり、