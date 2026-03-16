鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。残り２話。幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが明らかになった。また本物の刑事儀堂歩（鈴木亮平）が、覚悟を決めた夏海一香（戸田恵梨香２役）と早瀬儀堂（鈴木亮平２役）をかばって落命していたことも判明した。合六亘（北村有起哉）の陰謀に逆らえなか