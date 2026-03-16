ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、りくりゅうペアの解説が「神解説」などと話題を集めた高橋成美さんが１６日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。集中力などについて語った。高橋さんは幼少期を中国で過ごし、インターナショナルスクールに通った帰国子女。難関進学校である渋谷教育学園幕張高校を経て、慶應義塾大学総合政策学部を卒業した。英語、中国語など７カ国語を操る