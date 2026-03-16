【ブンデスリーガ】ブレーメン 0−2 マインツ（日本時間3月15日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】佐野海舟、完璧トラップ&ルーレットの連続技マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、浮き球をピタリと止めるトラップと、プレスを無効化するターンでファンを釘付けにした。日本時間3月15日に行われたブンデスリーガ第26節で、15位のマインツと13位のブレーメンが対戦。残留争い中の2チームによるシックスポインターとなっ