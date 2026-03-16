高知や岐阜などで、桜の開花が発表されました。花粉症の人でも満開の桜を楽しめそうな過去の記録を見てみます。【写真で見る】「桜満開日」と「スギ花粉」のピークアウトを比較してみると桜の開花「ちょっと寂しかった」上野ではまだつぼみ16日午前、高知市の高知城にあるソメイヨシノの標本木で6輪の開花が確認されました。2025年より7日早い開花です。岐阜でも午前中に桜の開花を確認。2023年などと並んで観測史上最も早いとい