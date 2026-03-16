【ベルギーリーグ】ヘンク1―0シント＝トロイデン（日本時間3月15日／セゲカ・アレーナ）【映像】急加速からの爆速70mダッシュ→カットインシュート日本代表MFのダイナミックなフィニッシュワークだった。ヘンクの伊東純也が、自陣ゴール前から敵陣でのシュートに繋げる“70mカウンター”を完遂させると、この圧倒的なスピードとテクニックを目撃したファンも驚きと興奮の声を寄せている。日本時間3月15日、ベルギーリーグの第