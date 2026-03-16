山形県西川町の菅野大志町長（４７）のパワーハラスメント問題で、町が設置した第三者委員会の調査報告書が１６日公表され、町長の行為８件をパワハラに当たると認定した。町議会の調査特別委員会（百条委員会）に続き、多くの行為がパワハラと判断された。一方、菅野町長は次期町長選（４月７日告示）について「報告書の内容を精査したい」として態度を明らかにしなかった。１６日の町議会全員協議会で町が報告した。第三者委