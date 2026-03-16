プレミアリーグ第30節では、エヴァートンに2-0と勝利。かたや優勝争いのライバルであるマンチェスター・シティはウェストハム相手に1-1とドローに終わり、両者の勝ち点差は9ポイントまで広がった。ペップ・グアルディオラ監督は試合後に「まだ終わりではない」と強調していたが、それはかなり厳しい状況に追い込まれたことの裏返しにほかならないだろう。ではアーセナルファンは勝利を確信しているのかといえば、まったくそんなこ