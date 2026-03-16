レアル・マドリードは16日にチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦2ndレグのマンチェスター・シティ戦に向けたメンバーを発表した。レアルは現地時間11日に本拠地で行われた1stレグではウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックもあり、レアルが3-0で勝利。負傷者が続出している苦しいチーム事情のなかで、17日に行われる2ndレグでは1ヶ月近く離脱していたフランス代表FWキリアン・ムバッペがメンバーに