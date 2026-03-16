サッカー界にはさまざまなジンクスや都市伝説のような噂が存在するが、「なぜか3月中旬の試合を休むネイマール」もそのひとつかもしれない。3月11日に行われたブラジル・セリエA第5節で、ミラソウと対戦したサントス。敵地で2点を追いかける苦しい展開となったが、残り10分でなんとか試合を振り出しに戻し、2-2のドローで試合を終えた。2月中旬に怪我からの復帰を果たし、調子を上げていたキャプテンのネイマールはこの試合を欠場