ポール・ガスコイン、クレイグ・ベラミー、アントニオ・カッサーノ、ぺぺ、サミル・ナスリ、マリオ・バロテッリなど……。サッカー界ではその恵まれた才能とは裏腹に、素行の悪さから「悪童」と呼ばれ、たびたびピッチ内外で世間を騒がせてきた問題児たちがいる。その中でも特に“最凶”や“最狂”と恐れられたのが元イングランド代表MFジョーイ・バートンだ。昨年9月に43歳になった彼が、再び世間を騒がせている。バートン氏はマ