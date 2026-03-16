お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。“不運”続きのユーチューバー・ヒカル（34）について言及する場面があった。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。今回は「ヒカル、女性化乳房症を告白&入国審査で約2時間足止め」を取り上