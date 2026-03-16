普段、何気なく口にしている言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、脳をリフレッシュさせてみませんか？今回は、心の機微に触れる言葉や物事の決まり、身近な食材の名前などの単語を用意しました。3つの空欄にピタリとはまる共通の2文字は何か、リズム良く考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□しみ□□らずさ□□ヒント：心が痛むような、切なく