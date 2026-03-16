スーパーへ行くたびに、野菜や卵など食料品の値段を見てため息をつく日が増えました。そんな中、近ごろ話題となっているのが「食料品2年間消費税ゼロ」案です。もしこれが実現したら、私たちの日々の家計は具体的にどれくらい助かるのでしょうか。今回は、2026年2月に発表された最新の家計調査データをもとに、世帯別に食費がどれくらい節約になるのかシミュレーションしてみましょう。「食料品2年間消費税ゼロ」案ってどういうも