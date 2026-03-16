「最近、なんだかキッチンや洗面所が臭う……」そのような悩みを抱えている人は少なくありません。芳香剤でごまかしては消え、また漂ってくるあの独特な不快臭。実は、水回りが臭くなる家には「共通のNG習慣」があるのです。掃除をサボっているつもりはないのに臭うのなら、それは掃除の場所や方法が間違っているサインかもしれません。今回は、「水回りが臭い家」の共通点とその対策をご紹介します。1. 排水口の「封水（ふうすい